Hakan Çalhanoğlu, Milan'a Fiorentina karşısında galibiyeti getirdi
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Hakan Çalhanoğlu, Milan'a Fiorentina karşısında galibiyeti getirdi

21.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:23
Hakan Çalhanoğlu, Milan'a Fiorentina karşısında galibiyeti getirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'yı 3-2 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'yı 3-2 yendi.

Ligde ikinci sırada bulunan Milan, orta sıralardaki Fiorentina'ya konuk oldu.

Milan, 9. dakikada İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic ile öne geçerken, ev sahibi takım 17. dakikada Erick Pulgar ile skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya Fiorentina hızlı başladı ve 51. dakikada Franck Ribery ile 2-1 üstünlük yakaladı. Milan, bu gole 57. dakikada Brahim Diaz ile karşılık vererek 2-2 eşitliği sağladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü attı. Gol düellosu şeklinde geçen müsabakayı Milan 3-2 kazandı.

Puanını 59'a yükselten Milan, ligde ikinci sıradaki yerini korurken, maç eksiği bulunan lider Inter ile arasındaki farkı 6'ya düşürdü.

Fiorentina ise ligde bu sezon 13. yenilgisini alıp, 29 puanla 14. sırada kaldı.

Ligde 28. hafta, Roma-Napoli maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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