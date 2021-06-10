Şenol Güneş, İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı (2)
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Şenol Güneş, İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı (2)

Anadolu Ajansı / Uefa Euro 2020 - Haberler | Güncel

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı. (2)

Şenol Güneş, İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı (2)
Şenol Güneş, İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı (2)
Şenol Güneş, İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı (2)
Şenol Güneş, İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uefa Euro 2020

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Şenol Güneş, İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı (2) - Haberler
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