Şenol Güneş, İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı (2)
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile birlikte 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında oynayacakları İtalya maçına ilişkin soruları yanıtladı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uefa Euro 2020