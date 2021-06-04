Hakan Çalhanoğlu: "İtalya karşısında korkarak oynamayacağız"
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Hakan Çalhanoğlu: "İtalya karşısında korkarak oynamayacağız"

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Hakan Çalhanoğlu: "İtalya karşısında korkarak oynamayacağız" A Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu: "Burak ağabeyin moralini yüksek tutmamız lazım" Moldova ile oynanan hazırlık maçının ardından, A Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, "İtalya karşısında korkarak oynamayacağız" dedi.

- Hakan Çalhanoğlu: "İtalya karşısında korkarak oynamayacağız"

A Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu:

"Burak ağabeyin moralini yüksek tutmamız lazım"

BIELEFED - Moldova ile oynanan hazırlık maçının ardından, A Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, "İtalya karşısında korkarak oynamayacağız" dedi.

EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım, son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın golünde asisti yapan Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Güzel bir maç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan başarılı oyuncu, "Moldova iyi takım. Yeni hocalarıyla birlikte iyi bir kadro kurdular. Defansif oynadılar, ilk yarı zorluk çektik ama top bizdeydi. İyi aksiyonlarda bulunduk. İkinci yarı golü bulunca daha da rahatladık. Yarından sonra turnuvaya odaklanacağız ve iyi hazırlanacağız" dedi. Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçta İtalya ile karşı karşıya gelmeleriyle ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Açılış maçı olduğundan dolayı bizim için çok özel. İnşallah iyi başlayacağız. İtalya çok güçlü. İyi oyunculara sahipler. Bizim takım da çok güçlü, iyi hazırlanacağız. Bence bizi iyi tanıyorlar. İtalya liginde çok arkadaşlarımız var. Büyük de konuşmak istemiyorum. Biz orada korkarak top oynamayacağız. Galibiyet almaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Burak ağabeyin moralini yüksek tutmamız lazım"

Burak Yılmaz'ın attığı golde yaptığı asist hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Burak ağabeyi pas atmadan önce gördüm. Güzel oldu. Sadece o gol değil, bugün çok fazla aksiyonumuz vardı. Bunu devamlı hale getirmeliyiz, inşallah diğer maçlarda da görürüz. Burak ağabey bizim için çok önemli. Lille'i şampiyon yaptı. Onun moralini yüksek tutmamız lazım. Böyle asistler yaptığımızda kendisini motive hissediyor. İnşallah böyle devam eder. Biz de her zaman arkasındayız" açıklamasını yaptı. Hakan, transferiyle ilgili ise "Transfer ile ilgili konuşmak istemiyorum. Şampiyonaya konsantre olmak istiyorum. Ondan sonrasına bakarız, hayırlısı ne ise o olsun bizim için inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.

Hakan Çalhanoğlu: 'İtalya karşısında korkarak oynamayacağız'
Hakan Çalhanoğlu: 'İtalya karşısında korkarak oynamayacağız'
Hakan Çalhanoğlu: 'İtalya karşısında korkarak oynamayacağız'
Hakan Çalhanoğlu: 'İtalya karşısında korkarak oynamayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş

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