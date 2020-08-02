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Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da en golcü sezonunu yaşadı

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 35 Serie A, 3 de İtalya Kupası olmak üzere toplam 38 resmi müsabakada görev aldı ve 11 gol, 9 assistlik performans sergiledi.

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da en golcü sezonunu yaşadı
02.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:24

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 35 Serie A, 3 de İtalya Kupası olmak üzere toplam 38 resmi müsabakada görev aldı ve 11 gol, 9 assistlik performans sergiledi. Hakan attığı 11 golle İtalya'daki en golcü sezonunu yaşadı. Pademiden önce 25 maçta 5 gol, 1 asist üreten yıldız futbolcu aradan sonra 13 müsabakada 6 gol, 8 asistlik oynadı.

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu sessiz başladığı sezon özellikle korona virüs nedeniyle verilen aradan sonra muhteşem döndü ve takımın Avrupa kuplarına gitmesinde de Zlatan Ibrahimovic ile birlikte büyük rol oynadı. Pandemi öncesinde 23 Serie A, 2 de İtalya Kupası'nda görev alan Çalhanoğlu, 5 gol, 1 asist üretmişti. Liglerin devam etmesiyle birlikte milli futbolcu adeta kendi buldu.

Pandemiden sonra bambaşka bir Hakan

26 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrasında 12'si Serie A, 1 de İtalya Kupası'nda olmak üzere oynadığı 13 resmi müsabakanın 8'sinde skora katkıda bulundu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 8 de asist yaptı. Milan, ligin yeniden başlamasından sonra oynadığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ara öncesinde Avrupa'ya gitmek için sıralamadan uzak olan Milan, üst üst aldığı başarılı sonuçlarla ligi 66 puanla 6. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

İtalya'da en golcü sezonu

2017 yılından beri İtalyan temsilcisinde forma giyen Hakan Çalhanoğlu en golcü sezonunu geride bıraktı. Toplam 11 kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, 2018-2019 sezonunda 5, 2017-2018 sezonunda da 8 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

En çok Milan'da forma giydi

Bugüne kadar Karlsruher SC, Hamburg ve Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan'ın en çok oynadığı takım Milan oldu. Milan'da 3 sezonda 129 resmi müsabakaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu toplam 23 gol attı. Başarılı futbolcu, Bayer Leverkusen'de 115, Karlsruher'de 55 ve Hamburg'da da 38 karşılaşmaya çıktı.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca Parma, Bologa, Sassuolo, Atalanta ve Sampdoria maçlarında skora katkı yaptı ve Milan efsanesi Brezilyalı futbolcu Kaka'dan bu yana takımda üst üste 5 maçta gole katkı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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