Hakan Çalhanoğlu, Inter'in sezonu galibiyetle açmasında başrol oynadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, son şampiyon Inter, konuk ettiği Genoa'yı 4-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, son şampiyon Inter, konuk ettiği Genoa'yı 4-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi takım hızlı başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6. dakikasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Skriniar, mavi-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden çektiği düzgün şutla topu ağlarla buluşturdu ve Inter adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Inter, 74. dakikada Şilili futbolcu Vidal ile skoru 3-0 yaparken, 87. dakikada yeni transferlerinden Dzeko, farkı 4'e çıkaran golü attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 1 gol atıp, 1 gol pası veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada yerini Martin Satriano'ya bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, yeni sezonun ilk maçında Genoa'yı 4-0'lık farklı skorla mağlup ederek, sezona 3 puanla başladı.

Serie A'da yeni sezonun ilk haftasında, milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün takımı Sassuolo, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-2 yendi. Milli futbolcular karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Kaan Ayhan 90+1. dakikada Chiriches'in yerine oyuna girdi, Mert Müldür ise bu maçta görev almadı.

Diğer yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle geçen sezon maçların tamamı seyircisiz oynanırken, bugünkü karşılaşmayla İtalya'da taraftarlar 556 gün aradan sonra yeniden tribünlere döndü.

İtalya'da 6 Ağustos'ta yürürlüğe giren futbol müsabakaları da dahil olmak üzere sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve yakın dönemde Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesi olan yaklaşık 25 bin futbolsever, Inter-Genoa maçını tribünlerden izledi.

Ülkede alınan karar gereğince salgında düşük riskli beyaz kategoride olan bölgelerde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolsever müsabakaları stattan izleyebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin