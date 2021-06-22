Son dakika haberleri... Hakan Çalhanoğlu Inter'e transfer oldu
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Son dakika haberleri... Hakan Çalhanoğlu Inter'e transfer oldu

Son dakika haberleri... Hakan Çalhanoğlu Inter'e transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A şampiyonu Inter'e transfer oldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A şampiyonu Inter'e transfer oldu. İtalyan ekibi Çalhanoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna kattı. Inter'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Hakan ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 27 yaşındaki futbolcu, dün Milano'ya gelmiş, sabah saatlerinde de Inter için sağlık kontrolünden geçmişti.

2017 yılında Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon sonunda serbest kalmıştı.

Milli futbolcu kariyerinde Karlsruher SC, Hamburg ve Bayern Leverkusen ve Milan'da forma giydi. Başarılı futbolcu Milan'da 172 resmi karşılaşmaya çıktı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı.

(İHA)

Son dakika haberleri... Hakan Çalhanoğlu Inter'e transfer oldu
Son dakika haberleri... Hakan Çalhanoğlu Inter'e transfer oldu
Son dakika haberleri... Hakan Çalhanoğlu Inter'e transfer oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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