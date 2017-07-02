Hakan Çalhanoğlu İlk İdmanına Çıktı





İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile 4 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni kulübüyle ilk idmanına çıktı.



Milano ekibinden bonuslar hariç yıllık 2.5 milyon euro kazanacak olan 24 yaşındaki oyuncu, ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde yaptı. Milan Kulübü, Hakan Çalhanoğlu'nun antrenman görüntülerini, kulübün resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. - Mılano