Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı, forma giyecek mi? İnter - Liverpool maçında Hakan Çalhanoğlu forma giyecek mi? İnter - Liverpool ilk 11!
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Bugün Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları oynanacak. Yapılacak maçlardan birisi de İnter - Liverpool maçı oldu. Peki, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maçta forma giyecek mi? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı? İnter - Liverpool maçında Hakan Çalhanoğlu forma giyecek mi? İnter - Liverpool ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...
Merakla beklenen İnter - Liverpool maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maçta forma giyecek mi araştırılıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı, forma giyecek mi? İnter - Liverpool maçında Hakan Çalhanoğlu forma giyecek mi? İnter - Liverpool ilk 11!
Inter - Liverpool maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.
Inter - Liverpool maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Bugün oynanacak olan Inter - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlayacak. Inter'in en formda oyuncularından olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu bu sezon hem gol hem de asistleriyle ön plana çıkıyor. Milli futbolcumuza maçta başarılar diliyoruz.
İnter ilk 11:
1 Samir Handanovic
6 Stefan de Vrij
37 Milan Skriniar
95 Alessandro Bastoni
2 Denzel Dumfries
14 Ivan Perisic
20 Hakan Çalhanoğlu
22 Arturo Vidal
77 Marcelo Brozovic
9 Edin Dzeko
10 Lautaro Martinez
Liverpool ilk 11:
1 Alisson Becker
4 Virgil van Dijk
26 Andrew Robertson
32 Joel Matip
66 Trent Alexander-Arnold
3 Fabinho
6 Thiago Alcantara
14 Jordan Henderson
9 Roberto Firmino
10 Sadio Mane
11 Mohamed Salah