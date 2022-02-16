Merakla beklenen İnter - Liverpool maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maçta forma giyecek mi araştırılıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de olacak mı, forma giyecek mi? İnter - Liverpool maçında Hakan Çalhanoğlu forma giyecek mi? İnter - Liverpool ilk 11!

INTER - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter - Liverpool maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.

INTER - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter - Liverpool maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

HAKAN ÇALHANOĞLU ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Bugün oynanacak olan Inter - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlayacak. Inter'in en formda oyuncularından olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu bu sezon hem gol hem de asistleriyle ön plana çıkıyor. Milli futbolcumuza maçta başarılar diliyoruz.

INTER - LİVERPOOL İLK 11

İnter ilk 11:

1 Samir Handanovic

6 Stefan de Vrij

37 Milan Skriniar

95 Alessandro Bastoni

2 Denzel Dumfries

14 Ivan Perisic

20 Hakan Çalhanoğlu

22 Arturo Vidal

77 Marcelo Brozovic

9 Edin Dzeko

10 Lautaro Martinez

Liverpool ilk 11:

1 Alisson Becker

4 Virgil van Dijk

26 Andrew Robertson

32 Joel Matip

66 Trent Alexander-Arnold

3 Fabinho

6 Thiago Alcantara

14 Jordan Henderson

9 Roberto Firmino

10 Sadio Mane

11 Mohamed Salah

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