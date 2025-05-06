Hakan Çalhanoğlu gol izle! (İnter Barcelona)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final ilk maçında Barcelona, Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda Inter'i ağırlıyor. Maç 2-0 devam ediyor.

İKİ DEV 3-3'ÜN RÖVANŞINDA KARŞILAŞIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İlk maçta İspanya'da 3-3 berabere kalan takımlar, İtalya'da oynanacak rövanş maçında final bileti için mücadele ediyor. Tarihe geçen performanslarıyla futbolseverlerden tam not alan Inter ile Barcelona kritik maçta hata yapmak istemiyor. Simone Inzaghi yönetiminde bir kez daha final oynamayı hedefleyen İtalyan devi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Milano ekibi, ilk maçta olduğu gibi duran toplarla rakibine zor anlar yaşatmayı hedefliyor. Hansi Flick önderliğinde eski günlerine geri dönen Barcelona ise hem ligde hem de Avrupa'da mutlu sona ulaşmak istiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

İnter Hakan Çalhanoğlu'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İşte o gol: