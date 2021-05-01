Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kazandı
İtalya Serie A'nın 34'üncü hafta mücadelesinde Milan evinde Benevento'yu 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 34'üncü hafta mücadelesinde Milan evinde Benevento'yu 2-0 mağlup etti. Milan'ın gollerini 6'ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 60'ıncı dakikada Theo Hernandez attı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, evinde ağırladığı Benevento'yu 2-0'la geçti, maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükselen Milan, puanını da 69 yaptı. Milano temsilcisi 35'inci haftada Juventus deplasmanına çıkacak.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı