Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kazandı
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Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kazandı

Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kazandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Serie A'nın 34'üncü hafta mücadelesinde Milan evinde Benevento'yu 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 34'üncü hafta mücadelesinde Milan evinde Benevento'yu 2-0 mağlup etti. Milan'ın gollerini 6'ncı dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 60'ıncı dakikada Theo Hernandez attı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, evinde ağırladığı Benevento'yu 2-0'la geçti, maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükselen Milan, puanını da 69 yaptı. Milano temsilcisi 35'inci haftada Juventus deplasmanına çıkacak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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