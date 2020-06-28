Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma'yı 2-0 mağlup etti.
28.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:01
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma'yı 2-0 mağlup etti.İtalya Serie A'nın 28'inci haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma'yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Roma'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Milan'a galibiyeti getiren golleri 76'ncı dakikada Ante Rebic ve 89'uncu dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sonuçla Milan puanını 42'ye yükseltirken, Roma 48 puanda kaldı.
- İstanbul
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakikada sahada kaldı. Roma'da ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder görev almadı. Mert Çetin ise kadroda yer bulamadı.
- İstanbul
Kaynak: DHA