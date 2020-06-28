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Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma'yı 2-0 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
28.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:01
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma'yı 2-0 mağlup etti.İtalya Serie A'nın 28'inci haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma'yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Roma'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Milan'a galibiyeti getiren golleri 76'ncı dakikada Ante Rebic ve 89'uncu dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sonuçla Milan puanını 42'ye yükseltirken, Roma 48 puanda kaldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakikada sahada kaldı. Roma'da ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder görev almadı. Mert Çetin ise kadroda yer bulamadı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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