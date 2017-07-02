Hakan Çalhanoğlu Adım Adım Milan'a

Milli oyuncu, İtalyan ekibiyle görüşmek üzere Milano'ya gitti.

Hakan Çalhanoğlu Adım Adım Milan'a

Milli oyuncu, İtalyan ekibiyle görüşmek üzere Milano'ya gitti.

Kaynak: Dunya.com