Hakan Baş'tan boşanma açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Baş'tan boşanma açıklaması

Hakan Baş'tan boşanma açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bensu Soral'dan boşanacağı konuşulan iş insanı Hakan Baş, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Soral ile Baş boşanıyor mu? İşte detaylar...

Hakan Baş, "Bensu Soral'dan boşanacak mısınız? Son durum ne?" şeklindeki bir soruya, "Bensu nasıl isterse öyle olacak." yanıtını verdi.

Hakan Baş'ın moralsiz oluşu gözlerden kaçmadı.

"ÇALKANTILI BİR SÜREÇ"

Geçtiğimiz haftalarda Söylemezsem Olmaz'a konuşan Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık 3 aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru... Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Sizden de hassasiyet rica ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Aleyna Tilki Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Necip Uysal Mehmet Topal Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hakan Baş'tan boşanma açıklaması - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.11.2021 01:34:59. #1.16#

title