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Hakan Balta, Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına getirildi

AA, Emrah Oktay - Spor
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Hakan Balta, Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına getirildi

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Hakan Balta getirildi.

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Hakan Balta getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A takımda idari direktör yardımcılığı görevi yürüten eski Galatasaraylı milli futbolcu, 19 yaş altı takımını çalıştıracak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Galatasaray, Hakan Balta, Futbol, Spor, Haber

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