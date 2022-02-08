Hakan Balta, Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına getirildi

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Hakan Balta getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A takımda idari direktör yardımcılığı görevi yürüten eski Galatasaraylı milli futbolcu, 19 yaş altı takımını çalıştıracak.