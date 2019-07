Hakan Atilla Türkiye'ye gönderiliyor

NEW ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezasını tamamlayan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliyesinin ardından sınır dışı işlemleri için tutulduğu gözaltı merkezinden Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı York County Prison yetkilisi, Atilla'nın gözaltı merkezinden bırakılarak ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.

New York JFK Havalimanına transfer edilen Atilla'nın bugün Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi. Atilla'nın uçuş bilgileri ise güvenlik nedeniyle paylaşılmadı. Atilla'nın TSİ çarşamba sabah saatlerinde İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Atilla, 32 ay hapis cezasını tamamladıktan sonra 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.

Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

