Hakan Atilla Türkiye'de

Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi İSTANBUL - Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

ABD'deki İran yaptırımları davasında 32 ay hapse mahkum edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, cezasını tamamlamasının ardından 19 Temmuz'da tahliye edilerek sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.

Buradaki işlemleri tamamlanan Hakan Atilla yerel saatle dün akşam 19.20'de New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından Türk Hava Yollarının New York-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile İstanbul'a gönderilmişti.

Atilla'nın içerisinde bulunduğu uçak 11.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaynak: İHA