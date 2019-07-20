Hakan Atilla'nın tahliyesinde yeni gelişme

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini paylaştı.

Hakan Atilla'nın tahliyesinde yeni gelişme

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Dunya.com

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