Hakan Atilla'nın tahliyesinde yeni gelişme
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini paylaştı.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini paylaştı.
Kaynak: Dunya.com
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