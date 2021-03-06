Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'daki görevinden istifa edeceği iddiası
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Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'daki görevinden istifa edeceği iddiası

06.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:24
Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'daki görevinden istifa edeceği iddiası

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanan Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddia edildi. İddianın ardından açıklama yapan Atilla, "İddialara cevap vermek anlamlı değil o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette" dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın ay sonu görevi bırakacağı öne sürüldü. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, izne ayrılan Atilla'nın 26 Mart'ta yapılacak yıllık toplantıdan sonra istifa edeceğini iddia etti.

HAKAN ATİLLA'NIN İZNE ÇIKTIĞI DOĞRULANDI

Kaynaklar, Atilla'ın cuma günü izne çıktığını ve ilerleyen günlerde hissedarlar görüşene kadar geri dönmeyeceğini ifade etti. Hem Borsa İstanbul, hem de Atilla'nın kendisi izinde olduğunu doğrularken ,Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

''O YÖNDE KARAR ALIRSAM, AÇIKLANIR''

Hakkındaki iddialarla ilgili Odatv'ye açıklama yapan Hakan Atilla izne ayrıldığını doğrulayarak, "İzne ayrıldım izin kararı şahsıma ait dava veya başka konularla alakası yok" ifadelerini kullandı. İstifa edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren Atilla, "İddialara cevap vermek anlamlı değil o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette" dedi.

Doğruluk Kontrolü
Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'daki görevinden istifa edeceği iddiası
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ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanan Hakan Atilla'nın istifa edeceği iddia edildi.

Hakan Atilla, "İddialara cevap vermek anlamlı değil o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette" dedi.

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