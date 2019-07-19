Hakan Atilla kimdir? ABD'de tutuklu olan Hakan Atilla serbest bırakıldı!

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a karşı ambargonun delinmesi nedeniyle tutuklandı ve kendisine o zaman 32 ay ceza verildi. Gelen son dakika habere göre Hakan Atilla tahliye oldu. Bu haber ile Hakan Atilla yine gündem oldu ve Hakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır, neden tutuklandı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Asıl adı Mehmet Hakan Atilla'dır. 1970 yılında Ankara' da doğan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Halk Bankası A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Eşinin adı Burçin Atilla'dır

Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman olarak görev aldıktan sonra Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 22.06.2007-11.11.2011 tarihleri arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Atilla, 11.11.2011 tarihinden itibaren Uluslararası Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

NEDEN TUTUKLANDI?

23 Mart 2017'de New York'tan ABD'ye giriş yapan Mehmet Hakan Atilla, 28 Mart'ta Türkiye'ye dönmek için New york JFK Havalimanı'na geldiğinde, FBI tarafından gözaltına alınıp, sonrasında tutuklandı.

Halkbank'ın ABD'ye "resmi bir görevle" gittiğini açıkladığı Mehmet Hakan Atilla'nın "Reza Zarrab'la birlikte, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olmakla suçlandığını" açıklandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra, 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın 25 Temmuz 2019'da tahliye olacağı açıklanmıştı.

New York'tan Pennsylvania eyaletinde bulunan, orta güvenlikli 'FCI Schuylkill' cezaevine nakledilen Atilla'nın, tutuklu ve hükümlü olarak hapiste kaldığı zaman ve iyi hali değerlendiğinde Atilla 19 Temmuz yani bugün tahliye edildi.