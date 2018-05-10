Hakan Atilla İçin Özel Rapor: Daha Az Güvenlik Bir Cezaevine Taşınmalı

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlar delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlar işlediği iddiası ile 13 aydır New York'ta tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın kaldığı cezaevindeki koşullara ilişkin rapor, Yargıç Richard Berman'a sunuldu. Amerikan hapishanelerindeki tutuklu ve hükümlülerin durumlarını inceleyen bağımsız kuruluş Prisonology LCC tarafından hazırlanan raporda Atilla'nın kaldığı iki ayrı cezaevindeki genel davranışları değerlendirildi. Raportör Jack Donson tarafından hakim Berman'a sunulan raporda, Atilla'nın, bulunduğu cezaevinde birlikte kaldığı mahkumlarla profilinin uyuşmadığı, ailesinden ve gündelik yaşamdan soyutlanmış olan Atilla'nın kalmakta olduğu hapishane koşulları altında büyük bir stres içerisinde olduğu vurgulandı. Hüküm giymesi durumunda kaldığı şimdiki hapishanede tutulmasının Atilla'nın durumunu daha da zorlaştıracağı belirtildi ve kendisinin daha az güvenlikli bir cezaevine nakledilmesi istendi.

Yargıç Berman'a sunulan 10 sayfalık raporda, Atilla'nın 13 aylık tutukluğu sırasındaki hapishanedeki davranışları ve diğer mahkumlarla olan ilişkileri ayrıntılarla anlatıldı. Raporda, Brooklyn'deki MDC Tutukevi'nde bulunan Atilla'nın beyaz yakalı bir suçlu olduğu, daha önce suç işlemediği, şiddet eğilimi olmayan birisi olduğu belirtildi. Raportör Donson, Atilla'nın 'iyi davranış içinde olan bir tutuklu olduğunu' cezaevi puanının 5 olarak saptandığını belirtti ve "1 ile 11 puan arasında not verdiğimiz mahkumların en az güvenlikli hapishanelerde cezalarını çekmesi gerekiyor. Maksimum güvenlikli cezaevinde kalması gereken mahkumlar ise 24 ile 31 notu alanlar kişiler. Atilla değerlendirmemize göre 5 puan alan bir tutuklu. Atilla bir an önce bu yüksek güvenlikli cezaevinden daha az güvenlik bir cezaevine taşınmalıdır" dedi.

Donson raporda, Atilla'nın daha ağır suçlar işlemiş ve cezaevinde kötü davranışlar sergilemeyi sürdüren mahkumlarla birlikte kalmasının, kültürel farklılığın da etkisiyle durumunu zorlaştırdığını ve kendisini stres altında bıraktığını belirterek, "Atilla, suç geçmişleri kabarık suçluların yoğunlukta olduğu bir yerde. Atilla ile birlikte aynı cezaevinde kaldığı mahkumlar arasında kültürel farklılıklar var. Tüm bu etkenler Atilla'nın içinde bulunduğu durumu giderek daha da zorlaştıracak. Amerikan hapishanelerinde yatan fazla Türk vatandaşı yok. Şimdiye kadar edindiğim deneyimlere göre, Amerikan hapishanelerinde Ortadoğu kökenli tutuklu ve mahkumlar Müslüman olmaları gerekçesiyle farklı olarak değerlendirilip, ibadet etmeleri bile radikal bir davranış olarak kökten dincilerle karıştırılıyor" görüşüne yer verdi.

Donson raporda, "Benim uzman görüşüme göre, ilk kez ve şiddet içermeyen bir suç işleyen ayrıca beyaz yakalı bir suçtan tutuklu olan Atilla'nın stresi bu koşullar altında daha da artacak. Çünkü kendi suç ve davranış profilinden çok daha ağır koşullar altında. Mahkumların cezalarını çektikleri hapishanelerde en büyük destekleri aile ve dostların ziyaretleri. Mahkumlar, aile ve yakınlarından aldıkları bu desteklerle cezaevi koşullarını kolaylaştırabiliyor. Atilla bütün bunlardan uzak ve izole edilmiş bir durumda" dedi.

Donson, mahkemeye sunduğu raporda, mahkemenin rapordaki önerileri dikkate alması gerektiğini belirterek, Atilla'nın, Connecticut eyaletinde daha az güvenlikli olan FCI Danbury Hapishanesi'ne nakledilmesini önerdi ve "Burada Kuzeydoğu eyaletlerine yakın birçok uluslararası havaalanı var. Ayrıca New York'taki Türk Başkonsolosluğu'na yakın. Böylece savunma avukatları, konsolosluk yetkilileri, ailesi kendisini daha fazla ziyaret edebilir. Atilla, daha uygun olan şartlarda hakkındaki kararı bir üst mahkemeye taşıyıp temyiz etmek için elverişli koşullar altında çalışabilir" diye konuştu.

- York