HAKAN ATİLLA BİST GENEL MÜDÜRÜ OLDU

HAKAN ATİLLA BİST GENEL MÜDÜRÜ OLDU

21.10.2019 21:50
HAKAN ATİLLA BİST GENEL MÜDÜRÜ OLDU
Kaynak: DHA
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