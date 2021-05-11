Hakan Arslan 7. golünü kaydetti

DG Sivasspor'un başarılı kaptanı Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon 7. kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un başarılı kaptanı Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezon 7. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan, maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 48. dakikasında Hakan Arslan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kaptan Arslan böylece bu sezonki 7. golünü atmış oldu. Arslan'ın 2 de asisti bulunuyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Arslan, attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı