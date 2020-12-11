Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu!
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Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu!

11.12.2020 02:52 | Son Güncelleme: 11.12.2020 02:56
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu!

Birbilerine sarıldıkları anda çekilen fotoğrafı Gonca Vuslateri ve Hakan Altun "Hikayede kalmasın dedik" notuyla paylaştı.

Birbilerine sarıldıkları anda çekilen fotoğrafı Gonca Vuslateri ve Hakan Altun "Hikayede kalmasın dedik" notuyla paylaştı. Bodrum sahilinde çekilen fotoğrafa hayranları beğeni yağdırdı. Takipçileri "O artık telefonun başında çaresiz beklemiyor" yorumları yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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