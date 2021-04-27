HAKAN ALTUN'UN DOKTORUNDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
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HAKAN ALTUN'UN DOKTORUNDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

HAKAN ALTUN'UN DOKTORUNDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RAHATSIZLANARAK hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin doktoru açıklama yaptı.

RAHATSIZLANARAK hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin doktoru açıklama yaptı. Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" dedi. 21 Nisan Çarşamba günü kendini iyi hissetmediği için Hakan Altun arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun'dan güzel haber geldi. Ünlü şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" dedi.

2007'DE BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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