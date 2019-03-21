Hakan Altun Lösemili Çocuklar Yararına Konser Verdi

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince düzenlenen ve geliri lösemili çocuklara bağışlanan konserde sanatçı Hakan Altun sahne aldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen konserde Altun, sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkıları seslendiren Altun, daha sonra lösemili çocuklarla sahnede düet yaptı. İzleyiciler arasında bulunan sanatçı Cengiz Kurtoğlu da sahneye çıkarak eşlik etti.

Altun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayır dolu bir konsere katılmanın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Sadece kendimizi değil, başka insanları da düşünmeliyiz. Buradan elde edilecek gelir lösemili çocuklarımıza gidecek. Umarım Samsun'da başlayan bu hareket Türkiye'ye yayılır. Hastalık sadece başına geldiği zaman dert değil, ateş sadece düştüğü yeri yakmamalı. Komşumun hastası varsa o gün, 'Ben de hastayım' diye düşünmeliyim." ifadelerini kullandı.

Kurtoğlu da üyelerinin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir derneğin lösemili çocuklar için çalışmasının çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Evimden çıkarken eşimin ayaklarının altını öpüyorum. Lösemili çocuklar için çalışan anne ve anne adaylarının da ayaklarının altının öpülmesi gerekir. Bu kişiler lösemili çocukları muhteşem bir özveri ile sahiplenmişler." dedi.

Dernek Başkanı Burcu Keskin ise konserin tüm gelirinin lösemili çocukların tedavi sürecinde kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: AA