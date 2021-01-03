Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı mı?

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırmıştı.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırmıştı. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan çiftten ayrılık haberi geldi.

Magazin D'nin iddiasına göre çift yeni yılı görmeden yollarını ayırdı.

İkili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi sürdürürken, Altun, Vuslateri ile birlikte olduğu fotoğrafları da silmedi.

Çift aşklarını bu fotoğrafla ilan etmişti

Kaynak: Hürriyet