Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı mı?
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Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı mı?

03.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:39
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri ayrıldı mı?

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırmıştı.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırmıştı. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan çiftten ayrılık haberi geldi.

 Magazin D'nin iddiasına  göre çift yeni yılı görmeden yollarını ayırdı.

İkili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi sürdürürken, Altun, Vuslateri ile birlikte olduğu fotoğrafları da silmedi.

Çift aşklarını bu fotoğrafla ilan etmişti

Kaynak: Hürriyet

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