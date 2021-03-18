Hakan Altun Hani Bekleyecektin şarkı sözleri! Hakan Altun Hani Bekleyecektin dinle!
Hakan Altun'dan dinlediğimiz, sevilen ağızlara dolanan Hakan Altun Hani Bekleyecektin şarkı sözleri! Hakan Altun Hani Bekleyecektin dinle!
Şarkılar Bizi Söyler programında hikayesine değinen Hakan Altun Hani Bekleyecektin şarkı sözleri! Hakan Altun Hani Bekleyecektin dinle!
HAKAN ALTUN HANİ BEKLEYECEKTİN ŞARKI SÖZLERİ
Kimseye değil, sana isyanım
Güzel günleri, anar ağlarım
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde, yaralar açtın
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın
Unut demekle olmuyor
Güneş doğmuyor günlere
Kara bahtım çok yara aldı
Zor günde vardın hani nerde
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
Kimseye değil, sana isyanım
Güzel günleri, anar ağlarım
Anlamadın ki, ona yanarım
Sen benim gönlümde, yaralar açtın
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın
Unut demekle olmuyor
Güneş doğmuyor günlere
Kara bahtım çok yara aldı
Zor günde vardın hani nerde
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın