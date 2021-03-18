Hakan Altun Hani Bekleyecektin şarkı sözleri! Hakan Altun Hani Bekleyecektin dinle!

Şarkılar Bizi Söyler programında hikayesine değinen Hakan Altun Hani Bekleyecektin şarkı sözleri! Hakan Altun Hani Bekleyecektin dinle!

HAKAN ALTUN HANİ BEKLEYECEKTİN ŞARKI SÖZLERİ

Kimseye değil, sana isyanım

Güzel günleri, anar ağlarım

Anlamadın ki ona yanarım

Sen benim gönlümde, yaralar açtın

Anlamadın ki ona yanarım

Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın

Unut demekle olmuyor

Güneş doğmuyor günlere

Kara bahtım çok yara aldı

Zor günde vardın hani nerde

Hani bekleyecektin bir ömür boyu

Hani olmayacaktın başkalarının

Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın

Senin gibi biriyle işim olmaz ki

Hani bekleyecektin bir ömür boyu

Hani olmayacaktın başkalarının

Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

Senin gibi biriyle işim olmaz ki

Kimseye değil, sana isyanım

Güzel günleri, anar ağlarım

Anlamadın ki, ona yanarım

Sen benim gönlümde, yaralar açtın

Anlamadın ki ona yanarım

Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın

Unut demekle olmuyor

Güneş doğmuyor günlere

Kara bahtım çok yara aldı

Zor günde vardın hani nerde

Hani bekleyecektin bir ömür boyu

Hani olmayacaktın başkalarının

Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

Senin gibi biriyle işim olmaz ki

Hani bekleyecektin bir ömür boyu

Hani olmayacaktın başkalarının

Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

Senin gibi biriyle işim olmaz ki

Hani bekleyecektin bir ömür boyu

Hani olmayacaktın başkalarının

Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

HAKAN ALTUN HANİ BEKLEYECEKTİN DİNLE!