Hakan Altun Bodrum yolcusu
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Hakan Altun Bodrum yolcusu

Hakan Altun Bodrum yolcusu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hakan Altun, geçtiğimiz nisan ayında "Şarkılar Bizi Söyler" programının çekimleri öncesinde rahatsızlık geçirmişti.

Hakan Altun, geçtiğimiz nisan ayında "Şarkılar Bizi Söyler" programının çekimleri öncesinde rahatsızlık geçirmişti. Ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, doktorlar tarafından beyin ameliyatına alınmış ve 5 gün yoğun bakımda tutulmuştu.

RUTİN KONTROLE GELDİM

Taburcu olduktan sonra İstanbul'daki evinde istirahate çekilen Altun, önceki gün rutin kontrolleri için Amerikan Hastanesi'ne gitti. Gerekli kontrollerin ardından hastaneden ayrılan ünlü şarkıcı, "Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

DOKTORLAR DİNLENMEMİ İSTİYOR

Bir süre daha sahnelerden uzak kalacağını ifade eden Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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