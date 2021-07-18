Hakan AKTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Hakan AKTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Şephane Köyü sakinlerinden Emine ve Fatih AKTAŞ'ın oğlu Taha AKTAŞ'ın kardeşi Naci KORKUT ve Haydar AKTAŞ'ın torunları Hasan, Mecit, Serdar ve Oğusan AKTAŞ, Erdoğan ve Oktay KORKUT'un yeğenleri Hakan AKTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Naci KORKUT: 0534 413 03 90

18 Temmuz 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre