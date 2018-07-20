Hakan Akkaya İcralık Olduğu Yönündeki Haberleri Yalanladı

Ünlü isimlerin en çok tercih ettiği modacılardan biri olan Hakan Akkaya, iş ortaklığı kuracağı vaadi ile parasını aldığı kişi tarafından icraya verildiği yönündeki haberleri yalanladı.

"HİÇBİR ZAMAN ORTAK OLMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM"

İcra haberlerinin doğru olmadığını söyleyen Akkaya şunları söyledi: "Medyada yer alan ve kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği gibi kişilik haklarımı da ihlal eden bazı haberler nedeniyle iş bu basın açıklamasını yapma zarureti doğmuştur. Haberde adı geçen şahısla hiçbir zaman ortak olmadım ya da bu anlamda bir girişimde bulunmadım. Kendisine hiçbir şekilde borcum da bulunmamaktadır.

"GEREKENİ AVUKATIM YAPACAK"

Benim adıma gönderilmiş gibi görünen sahne e-mailler düzenleyerek ve yargıyı bu çirkin oyunlarına alet ederek aleyhimde başlattıkları saldırıya yargısal platformda gereken cevap avukatım tarafından verilecektir." dedi.