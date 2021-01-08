Hak-Sen Genel Başkanı Çivi: "Sendikal faaliyetlere müdahale cezası kalmadı"
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Hak-Sen Genel Başkanı Çivi: "Sendikal faaliyetlere müdahale cezası kalmadı"

08.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:03
Hak-Sen Genel Başkanı Çivi:

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) Genel Başkanı Ayhan Çivi, sendikal hakların ve faaliyetlerin engellenmesine dönük eylemlerin bağımsız yargı tarafından cezasız bırakılmadığını bildirdi.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) Genel Başkanı Ayhan Çivi, sendikal hakların ve faaliyetlerin engellenmesine dönük eylemlerin bağımsız yargı tarafından cezasız bırakılmadığını bildirdi.

Çivi, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu uyarınca sendika faaliyet alanına giren kamu kurum ve kuruluşlarındaki faaliyetlerinin engellenmesi, kamu görevlilerinin sendikal haklarını kullanmalarına müdahale edilmesi, sendika yöneticileri, temsilcileri veya üyelerine herhangi bir şekilde baskı yapılması, sendikal faaliyetlerinin kısıtlanmasının, gerek ulusal mevzuat gerekse uluslararası sözleşmelere göre suç sayıldığını hatırlattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde daire başkanı olarak görev yapan S.Ö'nün kamu görevinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, sendika üyelerine baskı yaptığını iddia eden Çivi, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına yaptığımız suç duyurusu sonucu ilgili hakkında kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonucu Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesinin sanık S.Ö. hakkında 'Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanmak' suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmiştir. Ayrıca, ilgili idari işlemler hakkında da gerekli yargı başvuruları yapılarak, üyelerimizin hakları korunmuştur. Sendikal hakların ve faaliyetlerin engellenmesine dönük eylemler bağımsız yargı tarafından cezasız bırakılmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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