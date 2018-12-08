Hak Sahiplerinden İnşaat Firmasına Protesto

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında 4 yıl önce evleri yıkılan bir grup, yenilenen evlerini zamanında teslim etmediği gerekçesiyle inşaat firmasını protesto etti.

Gazi Caddesi'nde yıkılan ve yeniden yapılan sitenin hak sahipleri, inşaatı yarım kalan binaların önünde bir araya geldi.

İnşaat firmasının kendilerini mağdur ettiğini savunan grup adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Faruk Dönmez, inşaatın 2015 yılında başladığını söyledi.

Dönmez, müteahhidin kendilerini oyaladığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"2015 yılının ocak ayında çıkan kentsel dönüşüm yasasından faydalanarak depreme dayanıksız olan sitemizin yenilenmesi için bir inşaat firmasıyla anlaştık. 2015 yılının ocak ayında boşalttığımız sitemiz, 2019 yılına geldiğimiz bugünlerde hala bitirilmedi. İnşaatı duran bir sitemiz var. Durdukça da çürüyen bir sitemiz var. Maalesef muhatabımız yok. Müteahhit hiçbir şey yapmıyor."

48 ailenin mağdur olduğunu dile getiren Dönmez, "Komşularımızın büyük çoğunluğu mağdur durumda. İnşaatın neden durduğunu bilmiyoruz. Yaklaşık bir yıldır bir çivi bile çakılmadı. Normalde 31 Mayıs 2018'de teslim etmesi gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.