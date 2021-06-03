Hak Sahipleri Evlerine Kavuşmaya Devam Ediyor
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Hak Sahipleri Evlerine Kavuşmaya Devam Ediyor

Hak Sahipleri Evlerine Kavuşmaya Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Elazığ'da deprem sonrasında yapımına başlanan, tamamlandıkça teslim edilen konutlardan 376'sının daha kura ile hak sahipleri belirlendi.

Elazığ'da deprem sonrasında yapımına başlanan, tamamlandıkça teslim edilen konutlardan 376'sının daha kura ile hak sahipleri belirlendi.

Yazıkonak ve Akçakiraz beldeleri ile Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallelerinde TOKİ tarafından teslim aşamasına getirilen 414 konuttan 376'sı için kura çekimi bugün yapıldı. 5 farklı noktada hak sahibi olan 376 depremzede için yapılan kura çekimi İl Özel İdare toplantı salonunda noter tarafından Vali Erkaya Yırık'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Elazığ'da meydana gelen 6. 8'lik depremden sonra yapımı tamamlanan konutları biter bitmez hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremden sonra vatandaşlarımız gerek canıyla gerek malıyla bedel ödedi. Bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı o süreçte vatandaşlarımızla hemhal olarak onların böyle bir badireyi atlatması için var gücüyle çalıştı. Bu süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde 21 bin konut planlanmış, ihale edilmiş inşaatlarına başlanmış ve geldiğimiz bu noktada da biten inşaatların zamana yayılmış bir şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza biter bitmez teslim etmeye devam ediyoruz" dedi.

Kentin 5 farklı noktasında yapımı tamamlanan konutların hak sahipleri için bugün kura çektiklerini dile getiren Vali Yırık, "Bugün yine inşaatları tamamlanmış Yazıkonak, Akçakiraz, Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallemizdeki toplam 414 konutun 376 hak sahibi vatandaşlarımıza kuralarını çekeceğiz. Bunun içerisinde 3 adet iş yeri de bulunmakta, bunları da yine hak sahibi vatandaşlarımıza kurası çekilmek suretiyle tevdi dilecek. Bu süreçte devletimizin yoğun çabasını, insanlarımız mağdur olmasın diye bir an evvel işleri bitirerek vatandaşlarımızı rahata kavuşturma çabasından dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın bu süreçte göstermiş olduğu dirayet ve hoşgörü kabulü dolayısıyla da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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