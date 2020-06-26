'Hak Kart'ın haziran ayı tutarı yatırıldı Mersin Büyükşehir Belediyesince 'Halk Kart'ın haziran ayı tutarının vatandaşların hesabına yatırıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince 'Halk Kart'ın haziran ayı tutarının vatandaşların hesabına yatırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Halk Kart' sahibi 11 bin 353 kişinin hesabına toplam 1 milyon 301 bin 700 TL yatırıldı. Vatandaşların ihtiyaç durumuna göre belirlenen tutarlar, her ay düzenli olarak hesaplara yükleniyor. 'Halk Kart' sahibi vatandaşlar, kent genelinde 220 civarı anlaşmalı marketten alışveriş yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi bu sayede hem ihtiyaç sahibi vatandaşın hem de esnafın derdine derman oluyor. - MERSİN

Kaynak: İHA