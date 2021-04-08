Hak-İş üyesi gençlerin emeği ebru çalışmalarına yansıyacak

Hak-İş Konfederasyonunca genç üyeler ile eş ve çocuklarına ebru eğitimi alma imkanı sunuluyor.

Hak-İş Konfederasyonunca genç üyeler ile eş ve çocuklarına ebru eğitimi alma imkanı sunuluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında hayata geçirilen "Gençlerin Emeği Ebrunun Renklerine Yansıyor" projesinin açılış töreni, Konfederasyon genel merkezinde gerçekleştirildi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanvekili Osman Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Konfederasyon olarak üyelerini en iyi şekilde temsil etmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını, dolayısıyla bunun için hazırlıkları, planları ve geleceğe dair kurgularının olması gerektiğini söyledi.

Her duruma ilişkin yeni bir formül, ilke ortaya koyduklarını ve kendilerini geliştirdiklerini belirten Yıldız, bunun için eğitimin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Yıldız şöyle konuştu:

"Biz çalışanların tamamını Hak-İş'te mücadeleye davet ediyorsak yarının, geleceğin sendikacılarını da en güçlü şekilde hazırlamamız gerekiyor. Hak-İş olarak sendikacılığı çok basit, çok yüzeysel, Avrupa'dan ithal edilen bir unsur olarak anlamıyoruz. Sendikacılığın kuruluşundan bu yana ortaya çıkan değerlerin hepsini çok önemli buluyoruz ama bir Türkiye vatandaşı olarak, bir medeniyetin temsilcisi olarak bizim bu değerleri kendi kültürümüzle, kendi inancımızla, anlayışımızla, kendi renklerimizle bezememiz, bütünleştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor."

Yıldız, bireysel, sendikal ve afet eğitimleri, kadınlara ve gençlere yönelik eğitimler başta olmak üzere her alanda çalıştıklarını, şimdi de ebru eğitimiyle yola devam ettiklerini söyledi.

"Bir milletin varlığını koruması kültürünü, sanatını yaşatmasıyla mümkün"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Sanem Arıkan ise bir ebru sanatçısı olarak Konfederasyonun kültür ve sanata olan yaklaşımının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Arıkan, Hak-İş'in çalışmalarıyla bir milletin geleceğini kurtardığını vurgulayarak, "Biz, Türk milleti olarak 16 kez devlet kurmuşuz. Hükümetler yıkılabilir, devletler yıkılabilir. Bir milletin varlığını koruması ancak kültürünü ve sanatını yaşatmasıyla mümkündür. İşte bu yüzden bizim geleceğimizi korumak üzere çalışıyorsunuz." dedi.

"Gençlerin Emeği Ebru Sergisi açacağız"

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da kültür sanat çalışmalarını artarak sürdürdüklerini, kültür ve sanatla sendikal hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük ettiklerini dile getirdi.

Hayatın her alanında üreten ve emek verenler olarak ebru sanatındaki emeği de görmek istediklerini, genç emekçiler ile çocuklarının geleneksel ebru sanatını tanımlarını sağlamak istediklerini belirten Odabaşı şunları kaydetti:

"Proje açılışımızın ardından ebru eğitimlerimize geçeceğiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras sanatçısı, ebru ustası Ayşegül Akyürek Hocamız üç gün boyunca bize ebru sanatının inceliklerini anlatacak. Eğitimlerimizin ilk iki gününde yapılan eserler değerlendirilerek en güzel ebru çalışmasını yapan belli sayıdaki kursiyerimiz üçüncü gün daha detaylı bir çalışma almaya hak kazanacak. Projemizin sonunda ise eğitimlerde yapılan ebrulardan oluşan Gençlerin Emeği Ebru Sergimizin açılışını gerçekleştireceğiz."

Konuşmaların ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras sanatçısı ve ebru ustası Ayşegül Akyürek ile Berfin Su Akyürek katılımcılara ebru eğitimi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı