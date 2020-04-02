Hak-İş, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini yurt dışındaki paydaşlarına anlattı Hak-İş Konfederasyonu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde aldığı önlemlere ilişkin hazırladığı raporu uluslararası sendikalara gönderdi.

Hak-İş Konfederasyonu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde aldığı önlemlere ilişkin hazırladığı raporu uluslararası sendikalara gönderdi.

Hak-İş Genel Başkanvekili Osman Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin uluslararası alanda doğru ve şeffaf bir şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın imzasının olduğu bir rapor hazırladıklarını bildiren Yıldız, "Ülkemizin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemleri detaylı bir rapor haline getirerek, üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) başta olmak üzere uluslararası alandaki sendikacı paydaşlarımızla paylaşarak kendilerini bilgilendirdik." ifadesini kullandı.

Uluslararası kuruluşların bu raporu internet sitelerinde yayımladığını aktaran Osman Yıldız, şunları kaydetti:

"Hak-İş Konfederasyonu olarak ülkemizin kalkınması için ulusal ve uluslararası konularda sorumluluk alıyor, uluslararası sendikal dayanışmayı güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin dünyada en doğru şekilde tanıtılması için elimizi taşın altına koyuyor, ülkemizle ilgili gelişmeleri uluslararası arenadaki paydaşlarımızla paylaşarak doğru bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlıyoruz."

Kaynak: AA