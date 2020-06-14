Hak-iş Tokat İl Başkanı Resul Demir'den Toplum Yararına Program açıklaması İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir, "Ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iş yerlerinde Toplum Yararına Program kapsamında çalışan işçiler 9 ay süre ile istihdam edilmektedirler.

HAK-İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir, "Ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iş yerlerinde Toplum Yararına Program kapsamında çalışan işçiler 9 ay süre ile istihdam edilmektedirler. Bu durum çalışanların ve ailelerini ekonomik ve sosyal yönden mağduriyetine neden olmakla birlikte, çalışanların iş barışını ve huzurunu bozmaktadır." dedi.

Demir, yaptığı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonu olarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iş yerlerinde toplum yararına çalıştırılan işçilerin ve tam istihdamının sağlanmasını istediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iş yerlerinde Toplum Yararına Program kapsamında çalışan işçilerin önemli bir kısmının sendikalarının üyesi olduğunu belirten Demir, "Ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iş yerlerinde Toplum Yararına Program kapsamında çalışan işçiler 9 ay süre ile istihdam edilmektedirler. Bu durum çalışanların ve ailelerini ekonomik ve sosyal yönden mağduriyetine neden olmakla birlikte, çalışanların iş barışını ve huzurunu bozmaktadır. Kaldı ki tatil dönemlerinde, okulların temizliği, korunması, okullarda kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık ve benzeri nedenlerle iş sözleşmesi askıya alınan işçilerin hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA