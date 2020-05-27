HAK-İŞ'ten uluslararası alanda önemli başarı: HAK-İŞ TUAC üyesi oldu
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HAK-İŞ'ten uluslararası alanda önemli başarı: HAK-İŞ TUAC üyesi oldu

Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara sahip olan HAK-İŞ'in, OECD Sendika Danışma Komitesi'ne (TUAC) üyeliği 144. İcra Kurulu toplantısında kabul edildi.

HAK-İŞ'ten uluslararası alanda önemli başarı: HAK-İŞ TUAC üyesi oldu
27.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:42

Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara sahip olan HAK-İŞ'in, OECD Sendika Danışma Komitesi'ne (TUAC) üyeliği 144. İcra Kurulu toplantısında kabul edildi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ'in TUAC üyeliği, konfederasyonumuzun uluslararası alandaki itibarının ve etkinliğinin yeni bir tescilidir" dedi.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye dahil olmak üzere G20'ye yön verip lokomotifini oluşturan ve her alanda belirleyici olan ülkelerin çoğunluğu OECD ülkesi olduğu belirtildi. HAK-İŞ'in uzun süreden beri G20 platformlarından birisi olan ve işçilerin çıkarlarını temsil eden L20'de aktif ve etkin bir rol oynadığı ifade edilen açıklamada, "Bu süreci TUAC üyeliği ile taçlandırmış olduk. HAK-İŞ'in TUAC'a üyeliğinin kabul edildiği İcra Kurulu toplantısı esnasında TUAC Başkanı Richard Trumpka (ABD'nin AFL-CIO Konfederasyonu Başkanı), TUAC Genel Sekreteri Pierre Habbard (Fransa) ve tüm üye kuruluşların açık desteği ve sıcak mesajlarıyla kabul edildi" denildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in TUAC üyeliğiyle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "HAK-İŞ'in TUAC üyeliği, konfederasyonumuzun uluslararası alandaki itibarının ve etkinliğinin yeni bir tescilidir. Üyesi olduğumuz bütün uluslararası işçi konfederasyonlarında ve dünyanın neresinde temsil ediliyorsak, HAK-İŞ'in ilkelerini, politikalarını ve görüşlerini en iyi biçimde anlatıyor, dünyadaki bütün işçilerin haklarına kavuşmaları için mücadele ediyoruz. TUAC üyeliği ile konfederasyonumuz uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün örgütlü iş gücü ile önemli bir yüzü olan TUAC, 31 OECD ülkesinde, 66 milyondan fazla çalışanı temsil eden 59 bağlı sendika merkezine sahip. Ayrıca Brezilya, Endonezya, Rusya ve Güney Afrika'da partner ülkeleri bulunmakta. 1948 yılında kurulmuştur ve merkezi Paris'te bulunmaktadır. - ANKARA

Kaynak: İHA

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