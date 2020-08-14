HAK-İŞ'ten, uluslararası alanda iş birliği ve dayanışma İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in, Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU) ile Somali-Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havaalanı'nda çalışan işçilerin haklarına kavuşması için mücadele ettiğini belirterek, "Sosyal diyalog mekanizmasının işletilerek grevin hızla bitmesi,...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in, Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU) ile Somali-Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havaalanı'nda çalışan işçilerin haklarına kavuşması için mücadele ettiğini belirterek, "Sosyal diyalog mekanizmasının işletilerek grevin hızla bitmesi, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in, uluslararası sendikal hareketteki saygınlığını ve etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur. HAK-İŞ olarak FESTU, ITUC ve diğer uluslararası işkolu federasyonları ile Favori LLC çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilerek güçlü bir iş barışının sağlanması konusunda sosyal diyalog çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in, Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU) ile Somali - Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havaalanı'nda çalışan işçilerin haklarına kavuşması için verdiği mücadeleye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte birçok yerde olduğu gibi Somali'nin başkenti Mogadişu uluslararası hava alanı Aden Adde'de de işler durduruldu. Havaalanını işleten Somali ile ortak yatırım Türk şirketi Favori LLC ise işçileri süresiz ücretsiz izne çıkardı. Somali'de uzun zamandır iş birliği içerisinde olduğumuz Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU), işçilerin yapılmamış ödemelerinin yapılması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte işe geri alınması konusunda Favori LLC ile sosyal diyalog talep etti. Bütün işçilerin yanında duran ve tüm dünyada işçilerin haklarını savunan HAK-İŞ, FESTU ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonuyla (ITUC) birlikte harekete geçti. Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği başta olmak üzere Türk Hava Yolları, Favori LLC ve Türk ve Somali otoriteleri nezdinde girişimlerde bulundu. Her aşamada, en iyi çözümün sosyal diyalog mekanizmasıyla, yani tarafların karşılıklı oturarak tartışması, sorunları müzakere ederek sonuca bağlanabileceğini vurguladık. Fakat tüm bu çağrılarımıza rağmen Favori LLC'nin anlaşmaya yanaşmaması üzerine FESTU tarafından grev kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Bu süreçte uluslararası sendikal hareketle birlikte girişimlerimizi yoğunlaştırarak sorunun çözümüne katkı sağladık. 10 Ağustos 2020 tarihi itibari ile Favori LLC, işçilerin işe iade talebini kabul ederken, diğer taleplerini masaya oturarak müzakere edeceklerini taahhüt etti. Bu anlaşmayla birlikte Somalili işçiler grevi bıraktı.

HAK-İŞ olarak sosyal diyaloğun önemine ve gücüne her zaman inandık ve bu noktaya gelinmesine duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz.

Sosyal diyalog mekanizmasının işletilerek grevin hızla bitmesi, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in, uluslararası sendikal hareketteki saygınlığını ve etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

HAK-İŞ olarak FESTU, ITUC ve diğer uluslararası işkolu federasyonları ile Favori LLC çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilerek güçlü bir iş barışının sağlanması konusunda sosyal diyalog çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA