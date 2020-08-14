HAK-İŞ'ten, uluslararası alanda iş birliği ve dayanışma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HAK-İŞ'ten, uluslararası alanda iş birliği ve dayanışma

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in, Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU) ile Somali-Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havaalanı'nda çalışan işçilerin haklarına kavuşması için mücadele ettiğini belirterek, "Sosyal diyalog mekanizmasının işletilerek grevin hızla bitmesi,...

HAK-İŞ'ten, uluslararası alanda iş birliği ve dayanışma
14.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:12

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in, Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU) ile Somali-Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havaalanı'nda çalışan işçilerin haklarına kavuşması için mücadele ettiğini belirterek, "Sosyal diyalog mekanizmasının işletilerek grevin hızla bitmesi, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in, uluslararası sendikal hareketteki saygınlığını ve etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur. HAK-İŞ olarak FESTU, ITUC ve diğer uluslararası işkolu federasyonları ile Favori LLC çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilerek güçlü bir iş barışının sağlanması konusunda sosyal diyalog çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in, Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU) ile Somali - Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havaalanı'nda çalışan işçilerin haklarına kavuşması için verdiği mücadeleye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte birçok yerde olduğu gibi Somali'nin başkenti Mogadişu uluslararası hava alanı Aden Adde'de de işler durduruldu. Havaalanını işleten Somali ile ortak yatırım Türk şirketi Favori LLC ise işçileri süresiz ücretsiz izne çıkardı. Somali'de uzun zamandır iş birliği içerisinde olduğumuz Somali Sendikalar Federasyonu (FESTU), işçilerin yapılmamış ödemelerinin yapılması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte işe geri alınması konusunda Favori LLC ile sosyal diyalog talep etti. Bütün işçilerin yanında duran ve tüm dünyada işçilerin haklarını savunan HAK-İŞ, FESTU ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonuyla (ITUC) birlikte harekete geçti. Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği başta olmak üzere Türk Hava Yolları, Favori LLC ve Türk ve Somali otoriteleri nezdinde girişimlerde bulundu. Her aşamada, en iyi çözümün sosyal diyalog mekanizmasıyla, yani tarafların karşılıklı oturarak tartışması, sorunları müzakere ederek sonuca bağlanabileceğini vurguladık. Fakat tüm bu çağrılarımıza rağmen Favori LLC'nin anlaşmaya yanaşmaması üzerine FESTU tarafından grev kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Bu süreçte uluslararası sendikal hareketle birlikte girişimlerimizi yoğunlaştırarak sorunun çözümüne katkı sağladık. 10 Ağustos 2020 tarihi itibari ile Favori LLC, işçilerin işe iade talebini kabul ederken, diğer taleplerini masaya oturarak müzakere edeceklerini taahhüt etti. Bu anlaşmayla birlikte Somalili işçiler grevi bıraktı.

HAK-İŞ olarak sosyal diyaloğun önemine ve gücüne her zaman inandık ve bu noktaya gelinmesine duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz.

Sosyal diyalog mekanizmasının işletilerek grevin hızla bitmesi, Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in, uluslararası sendikal hareketteki saygınlığını ve etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

HAK-İŞ olarak FESTU, ITUC ve diğer uluslararası işkolu federasyonları ile Favori LLC çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilerek güçlü bir iş barışının sağlanması konusunda sosyal diyalog çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi Dünya
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Bina sakini apartmanın girişine 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazısı astı
Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Erdoğan'ın 'Böyle durumlarda toplayıp götürün' demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
Erdoğan'ın "Böyle durumlarda toplayıp götürün" demesine rağmen asker uğurlamalarının önüne geçilemiyor
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Orlando Bloom Yonca Evcimik Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana İzmir
Şu an buradasınız: HAK-İŞ'ten, uluslararası alanda iş birliği ve dayanışma - Mogadişu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 11:30:38. #1.14#
title