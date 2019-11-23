HAK-İŞ'ten "Öğretmenler Günü Mesajı"

23.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:11

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Özverili ve saygıdeğer bir mesleği icra eden bütün eğitimcilerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Gelişmiş bir ülke ancak iyi eğitim almış bireylerin yetişmesiyle mümkün olabilir. Dünya üzerinde yaşayan tüm milletlerin dününde, bugününde ve yarınında her daim öğretmenlerin çok önemli bir yeri olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Eğitim, bir toplumun her alanda ilerleyebilmesi, yeni ufuklara yelken açabilmesi, kültürlü, özgüveni yüksek, alanında uzman, yeni nesillere örnek teşkil edecek bireylerin yetişmesi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Sanayi, teknoloji, bilim, edebiyat, sosyal diyalog ve daha birçok alanda en iyi düzeylere gelerek refah seviyemizi en üst noktalara taşımanın yolu eğitimden geçmektedir."



HAK-İŞ olarak, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu önemsediklerini belirten Arslan, "Ülkemiz için stratejik önemde görüyor, bu konuda daha kapsamlı reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Üretim aşamasında sermayenin israf edilmesi kadar insan kaynaklarının ve iş gücünün israf edilmesi de o derece büyük bir kayıptır. Mesleki eğitimin birey bakımından işlevsel olabilmesi için, eğitimin iş bulmada kolaylık, istihdam güvencesini yükseltme, daha iyi ücret, işte yükselme şansını artırma ve işte üretkenlik gibi getiriler sağlaması gerekmektedir. Dolayısıyla, mesleki eğitim sisteminin, iş gücü piyasası ve istihdam sistemi ile eş güdüm halinde bulunması gerekmektedir. Mesleki eğitim konusu, hayat boyu öğrenme yaklaşımı içinde yapılandırılarak, insan gücümüzün kalifikasyonu, sanayinin ihtiyacı, iş güvencesi, gelir güvencesi, toplumun beklentisi ve bilgiye dayalı ekonomimizin rekabet gücü dikkate alınarak yeniden yapılandırılmalıdır" yorumunda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA