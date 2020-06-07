HAK-İŞ'ten Niğde'deki Pandemi Hastanesi çalışanlarına ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HAK-İŞ'ten Niğde'deki Pandemi Hastanesi çalışanlarına ziyaret

Niğde'de yaklaşık 2 aydır Pandemi İzolasyon Hastanesi olarak kullanılan Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gören korona virüslü hastaların hepsinin iyileşerek taburcu edilmesinin ardından HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı, Hastane Başhekimi nezdinde tüm doktor ve...

HAK-İŞ'ten Niğde'deki Pandemi Hastanesi çalışanlarına ziyaret
07.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:37

Niğde'de yaklaşık 2 aydır Pandemi İzolasyon Hastanesi olarak kullanılan Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gören korona virüslü hastaların hepsinin iyileşerek taburcu edilmesinin ardından HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı, Hastane Başhekimi nezdinde tüm doktor ve sağlık emekçilerine teşekkür ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavi gören son korona virüslü hastanın da iyileşerek taburcu edilmesinin ardından Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi normal hasta almaya başladı.

Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Yücel'i ve işçi çalışanları ziyaret eden HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde il Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu; "Niğde'de yaklaşık 2 aydır Pandemi İzolasyon Hastanesi olarak kullanılan Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesini HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı olarak ziyaret ettik. Başta Hastane Başhekimi Dr. Yılmaz Yücel olmak üzere tüm doktorların sağlık çalışanlarının ve sağlık emekçisi işçi kardeşlerimizin risk dönemindeki mücadelesiyle, Hastanede tedavi gören son korona virüslü hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini öğrendik, sevindik, memnun olduk. Bu sürecin ve daha beterlerinin yaşanmaması için dua ettik. HAK-İŞ Niğde İl Başkanlığı olarak, emeklerinden ve pandemi izolasyon hastanesi olma süresince gösterdikleri üstün gayret dolu başarılı çalışmalarından dolayı başta Hastane Başhekimimiz değerli insan Sayın Dr. Yılmaz Yücel olmak üzere Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinin tüm çalışanlarına, sağlık emekçisi işçi kardeşlerimize ziyaretimizle teşekkür ettik, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk" dedi.

Bu zorlu süreçte Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan her zaman sağlık emekçilerinin mücadelesini ve mücadelelerinin karşılığı olarak emeklerinin karşılığına kavuşmalarını savunmuş ve savunmaya da devam etmektedir diyen Gökhan Demircioğlu; "Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ziyaretimizde ayrıca, Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız üyeleri ile de uzun bir aranın ardından sohbet imkanı bulduk. Sendikalarımıza üye olmayan emekçileri ve yeni işe başlayan sağlık çalışanı işçi kardeşlerimizi konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza üye olmaya davet ettik" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Sirte Kadın Libya Haziran
Şu an buradasınız: HAK-İŞ'ten Niğde'deki Pandemi Hastanesi çalışanlarına ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:37:37. #1.14#
title