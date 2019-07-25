HAK-İŞ'TEN Kudüs programına davet

Hak ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından organize edilen 'Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız' programlarının ilki Manisa'da gerçekleştirilecek. Program öncesi basınla bir araya gelen HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti tüm Manisalıları programa davet etti.

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan ile HAK-İŞ Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin katılımıyla HAK-İŞ Kudüs Komitesi tarafından 'Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız' programlarının ilki Manisa'da gerçekleştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda 26 Temmuz Cuma akşamı saat 19.30'da gerçekleştirilecek program öncesi HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, HAK-İŞ Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ve konfederasyona bağlı sendikaların Manisa ve İzmir şube başkanlarının katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda bir açıklama yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti ilk programın Manisa'da yapılmasının özel bir sebebi olduğunu belirterek, "Mescidi Aksa 144 dönümlük bir alanda kurulu ve bu alanın duvarlarının son onarımı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmış. Kanuni Sultan Süleyman şehzadelik dönemini Manisa'da geçirdiği için ilk programı Manisa'da düzenlemeye karar verdik. Manisa'daki tüm vatandaşlarımızı programımıza bekliyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA