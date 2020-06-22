HAK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması Son günlerde gündemde olan Kıdem tazminatı konusunda HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gündemde olan Kıdem tazminatı konusunda HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu açıklamalarda bulundu.

Demircioğlu, "mevcut sistemdeki kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, "Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. İstisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamayı anımsatan Konfederasyon Niğde il Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Çalışma hayatımızın en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatı gerek yerine getirdiği fonksiyonları ve gerekse hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışılmaya devam etmektedir. Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle, oldukça zorluklar bulunmaktadır. Kıdem tazminatında tavan uygulaması, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlama mevcuttur. HAK-İŞ olarak kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayıcı bir düzenleme yapılması gerektiği görüşünü Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan her platformda dile getirmektedir" dedi.

Kıdem Tazminatı Konusunun Böyle Hassas Bir Zamana Sıkıştırılarak Tartışılmasını Uygun Görmemekteyiz

Gökhan Demircioğlu; "Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Kıdem tazminatının daha erişilebilir, daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hususunda yapılacak düzenlemeleri zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz. Ülkemiz Covid-19 salgını sebebiyle devletin tüm kurumlarıyla omuz omuza mücadele ederek tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir. Covid-19 sürecinde Türkiye, ekonomik, sosyal ve sağlık alanında dünyada öncü bir model olmuşken, kıdem tazminatı konusunun böyle hassas bir zamana sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmemekteyiz.

Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da her zaman ifade ettiği gibi; "HAK-İŞ olarak; Ülkemizde yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin ortak aklı ortaya koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması işletilerek çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Kıdem tazminatına ilişkin görüşlerimizin sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde müzakere edilmesine ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasına her zaman olumlu bakmaktayız. Toplumsal barış, çalışma barışı ve sosyal diyaloğu her daim destekleyen öncü bir işçi kuruluşu olarak işçi ve işveren taraflarının tam katılımıyla bir platform oluşturulması kıdem tazminatı sorununa yönelik adımlar atılması açısından önemli olacaktır. Kıdem tazminatı gibi önemli bir sorunun daha uygun bir zaman ve zeminde kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde çalışanlar lehine çözüme kavuşturulması için somut önerileri konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız."

Kazanılmış Hakların Korunduğu, Güçlü, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Modele İhtiyaç Var

Kıdem tazminatı konusunda açıklamada bulunan HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, mevcut sistemdeki kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, "Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. İstisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamayı anımsatan Konfederasyon Niğde il Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Çalışma hayatımızın en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatı gerek yerine getirdiği fonksiyonları ve gerekse hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışılmaya devam etmektedir. Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle, oldukça zorluklar bulunmaktadır. Kıdem tazminatında tavan uygulaması, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlama mevcuttur. HAK-İŞ olarak kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayıcı bir düzenleme yapılması gerektiği görüşünü Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan her platformda dile getirmektedir" dedi.

Kıdem Tazminatı Konusunun Böyle Hassas Bir Zamana Sıkıştırılarak Tartışılmasını Uygun Görmemekteyiz

Gökhan Demircioğlu; "Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Kıdem tazminatının daha erişilebilir, daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hususunda yapılacak düzenlemeleri zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz. Ülkemiz Covid-19 salgını sebebiyle devletin tüm kurumlarıyla omuz omuza mücadele ederek tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir. Covid-19 sürecinde Türkiye, ekonomik, sosyal ve sağlık alanında dünyada öncü bir model olmuşken, kıdem tazminatı konusunun böyle hassas bir zamana sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmemekteyiz.

Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da her zaman ifade ettiği gibi; "HAK-İŞ olarak; Ülkemizde yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin ortak aklı ortaya koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması işletilerek çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Kıdem tazminatına ilişkin görüşlerimizin sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde müzakere edilmesine ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasına her zaman olumlu bakmaktayız. Toplumsal barış, çalışma barışı ve sosyal diyaloğu her daim destekleyen öncü bir işçi kuruluşu olarak işçi ve işveren taraflarının tam katılımıyla bir platform oluşturulması kıdem tazminatı sorununa yönelik adımlar atılması açısından önemli olacaktır. Kıdem tazminatı gibi önemli bir sorunun daha uygun bir zaman ve zeminde kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde çalışanlar lehine çözüme kavuşturulması için somut önerileri konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız" - NİĞDE

Kaynak: İHA