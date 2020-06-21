Hak-İş'ten "kıdem tazminatı" açıklaması
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Hak-İş'ten "kıdem tazminatı" açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevcut sistemde, kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, "Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız." ifadesini kullandı.

Hak-İş'ten
21.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:22

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevcut sistemde, kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, "Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız." ifadesini kullandı.

Arslan, yazılı açıklamasında, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatının, gerek yerine getirdiği fonksiyonları gerekse hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışılmaya devam ettiğini vurguladı.

"Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle, oldukça zorluklar bulunmaktadır." değerlendirmesini yapan Arslan, kıdem tazminatında tavan uygulaması, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlamanın bulunduğunu aktardı.

Hak-İş olarak, kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayıcı düzenleme yapılması gerektiği yönündeki görüşlerini her platformda dile getirdiklerine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Çalışma hayatının bu önemli sorununu, sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken, kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Kıdem tazminatının daha erişilebilir, daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hususunda yapılacak düzenlemeleri, zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz."

Çalışmalarda "sosyal diyalog mekanizması" vurgusu

Arslan, Kovid-19 salgını sebebiyle devletin tüm kurumlarıyla omuz omuza mücadele ederek tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergileyen Türkiye'nin, bu süreçte ekonomik, sosyal ve sağlık alanında dünyada öncü bir model olmuşken, kıdem tazminatı konusunun böyle hassas bir zamana sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmediklerini bildirdi.

Hak-İş olarak, ülkede yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonları ile devletin ortak aklı ortaya koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması işletilerek, çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatına ilişkin görüşlerimizin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde müzakere edilmesine ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasına her zaman olumlu bakmaktayız. Toplumsal barış, çalışma barışı ve sosyal diyaloğu her daim destekleyen öncü bir işçi kuruluşu olarak, işçi ve işveren taraflarının tam katılımıyla bir platform oluşturulması, kıdem tazminatı sorununa yönelik adımlar atılması açısından önemli olacaktır. Kıdem tazminatı gibi önemli bir sorunun daha uygun bir zaman ve zeminde, kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde, çalışanlar lehine çözüme kavuşturulması için somut önerileri konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. İstisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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