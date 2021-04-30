HAK-İŞ'ten İzmir'de 1 Mayıs kutlaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde basın açıklaması yapan HAK-İŞ İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, emekçinin hakkı için her şartta mücadeleye devam edileceklerini söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde basın açıklaması yapan HAK-İŞ İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, emekçinin hakkı için her şartta mücadeleye devam edileceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meydanında pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen kutlamada, HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir Şube üyeleri Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Şube Başkanı Gültekin Şimşek, 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle alanlarda omuz omuza olamasak da sorunların çözümü için taleplerini tüm dijital platformlarda sunuyoruz" dedi. Tüm emekçilerle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceklerini söyleyen Şimşek, "İşimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan, tüm sektörlerdeki emekçi kardeşlerimize, milletimize gönülden teşekkür etmek için buradayız. Güzel günler yakın. Yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı