Hak-İş'ten "işten atılan üyeleri" için mücadele vurgusu

Hak-İş Başkanlar Kurulu sonuç bildirisinde, yerel seçimlerin ardından işten atılan bütün üyeleri işlerine iade edilinceye kadar mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlar Kurulu, ülke ve çalışma hayatı gündemiyle önceki gün toplandı.

Toplantının ardından hazırlan sonuç bildirisinde, kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin etkin ve hızlı şekilde sonuçlandırılması istendi.

Ekonomide kısa sürede istikrar sürecine dönme trendinden memnuniyet duyulduğunun ifade edildiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Hak-İş Başkanlar Kurulu, Ağustos 2018'den itibaren ülke ekonomisine yönelik başlatılan operasyonlara dikkati çeker ve bu operasyonların tetiklediği sorunların olduğunun altını çizer. Başkanlar Kurulu, konfederasyonumuzun, ekonomi ve çalışma hayatıyla ilgili konularda gelişmeleri yakından takip edip hızlı tepki koymasını memnuniyetle karşılamaktadır. Hak-İş'in her zaman yapıcı ve çözüm üreten, sadece tenkit değil teklif üreten yaklaşımını destekler."

İşsizlikle mücadelede etkin politikalara ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen bildiride, "İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni sistem ya da model geliştirilmeli. İstihdam seferberliği gibi politika ve uygulamaları önemli buluyor ve destekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

"Vize işlemlerinin bir an evvel tamamlanmasını talep ediyoruz"

Seçilen tüm belediye başkanlarına başarı dilenen bildiride, bazı belediyelerde işten çıkarmaların yaşandığına işaret edildi.

Hizmet-İş Sendikasının başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün anımsatıldığı bildiride, "İşten atılan bütün üyelerimiz, işlerine iade edilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çalışma süreleri uzatılan geçici ve mevsimlik işçilerin bu konuda sahada sorunlar yaşadığı belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Çalışma süreleri uzatılan geçici ve mevsimlik işçilerin süre uzatılmalarının KHK'da belirtilen şekilde genişletilerek gerçekleştirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı vize işlemlerinin bir an evvel tamamlanmasını talep ediyoruz. Hak-İş Başkanlar Kurulu, geçici ve mevsimlik işçilerin iş akitleri askıda olduğu zamanlarda, sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını talep eder."

"Birlik ve bütünlüğü hedef alan her türlü terör saldırısını kınıyoruz"

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin IMF politikalarının ortaya çıkardığı bir sorun olduğuna işaret edilen bildiride, "Emeklilikte aranan prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş, yaş unsuruna takılmış olanlar içinde, işten çıkarılmış, çalışma gücünü kaybetmiş veya sektörde iş bulamayanlar için çözüm üretilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Emekçilerin kıdem tazminatını koruyan, garanti altına alan bir sistemin getirilmesinin talep edildiği bildiride, bu sistemin devlet garantisinde olması gerektiği vurgulandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı kararlı tutumun devam ettiği belirtilen bildiride, "Hak-İş Başkanlar Kurulu olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

