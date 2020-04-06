Hak-İş'ten işçi maaşlarına "İşsizlik Fonu'ndan destek" talebi
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Recep Tayyip Erdoğan, Hak İş, İşçi, Güncel

Hak-İş'ten işçi maaşlarına "İşsizlik Fonu'ndan destek" talebi

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelir, giderlerimizin sadece belli bir kısmını karşılamıştır.

06.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:00
Hak-İş'ten işçi maaşlarına

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelir, giderlerimizin sadece belli bir kısmını karşılamıştır. İşsizlik Fonu'ndaki paranın, işçinin 'kara gün' parası olduğu düşünüldüğünde maaşlarda yaşanan yüzde 40'lık azalma da yine bu fondan karşılanabilir." ifadesini kullandı.

Değirmenci, kısa çalışma ödeneğine ilişkin yazılı açıklamasında, ülke genelinde üretimin sekteye uğradığı zorlu bir süreçte istihdamda sürekliliğin sağlanması ve işten çıkarmaların önlenmesi için uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneğinin, yerinde bir hamle olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümet yetkililerine bu hayati uygulama için teşekkür eden Değirmenci, kısa çalışma ödeneğinin, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplandığını, ödenek miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemediğini aktardı.

Değirmenci, "Brüt ücret miktarına göre bir sigortalı, 1752 lira ile 4 bin 381 lira arasında bir kısa çalışma ödeneği alıyor. Bu uygulama bir nebze de olsa yaramıza merhem oluyor. Fakat özellikle metal sektörü gibi ağır iş kollarında alınteri akıtan çalışanların işinin ağırlığı ve normal dönemdeki kazancı göz önüne alındığında bu ödeneğin kazancımızın yüzde 60'nı değil, yüzde 100'nü kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden beklentimiz bu yöndedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda biriken paradan bu talebin karşılanabileceğine değinen Değirmenci, şunları kaydetti:

"Her bir işçi mevcut koşullardaki kazançlarına göre planlama yapmış, ayağını ona göre yorganına uzatmış, bugün gelinen noktada ise kısa çalışma ödeneğine başvuran firmalarda çalışan işçilerin maaşlarında neredeyse yarı yarıya bir azalma olmuştur. Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelir, giderlerimizin sadece belli bir kısmını karşılanmıştır. İşsizlik Fonu'ndaki paranın işçinin kara gün parası olduğu düşünüldüğünde maaşlarda yaşanan yüzde 40'lık azalma da yine bu fondan karşılanabilir. Bu nedenle acil bir çözüm beklentisinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

65 yaş ve üstü çalışanlar ile kronik rahatsızlığı olan işçilerin de salgından korunmak için işe gidemediğine işaret eden Değirmeci, bu kişilerin de kısa çalışma ödeneği kapsamına alınarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Kaynak: AA

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