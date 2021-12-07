Hak-İş'ten, iş yerindeki şiddet ve tacizi önleme çalışması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) "C190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesi"nin hükümlerini toplu iş sözleşmelerine uyarlamak ve uygulamak için çalışma hazırladıklarını söyledi.

Arslan, Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, iş yerindeki taciz ve şiddetle mücadele konusunda öncülük ve liderlik yapmak istediklerini ifade etti.

Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen sözleşmenin dünya çalışma hayatı için büyük bir değişimin, yenileşmenin ve başarının ifadesi olduğunu belirten Arslan, bu sözleşmeyi Türkiye'nin de onaylanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Bu sözleşmenin imzalanmasıyla iş yerindeki şiddet ve tacizi önleme konusunda büyük bir alan açılacağını vurgulayan Arslan, "Bu, doğrudan doğruya milyonlarca çalışanın, çalışma hayatındaki geleceğini etkileyen bir sözleşmedir." dedi.

Arslan, sözleşmenin hükümlerinin toplu iş sözleşmelerine yerleştirilebilmesi için taslaklar hazırladıklarını ve bunun kullanılmasının işverenlere de avantajlar sağlayacağını vurgulayarak, "Şiddetten uzak, her türlü tacizden uzak, iş yerinde kendisini güvende hisseden bir işçinin verimliliğinin de iş yerindeki performansının da artacağından hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve buna yönelik yeni bazı mekanizmaları kurma konusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Arslan, bunun için "Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Politika Belgesi"ni de hazırladıklarını açıkladı.

Arslan, bu politika belgesiyle şiddetle mücadele konusunda zihin dünyasında da değişimi ve dönüşümü sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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