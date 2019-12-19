HAK-İŞ'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

19.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:10

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki sendika temsilcileri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, eşi Alime Arslan ve bir grup sendika yöneticisi, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren ailelerin bulunduğu çadıra gelerek annelere karanfil verip desteklerini iletti.



"Çocuklarımız için bir güvencesiniz"



Ailelerle tek tek görüşen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, aileleri kararlı duruşlarından dolayı kutladı. Ailelerle konuşan Arslan, "Sizin yaptıklarınızı bugüne kadar devletimiz yapamadı. Devletimizin yapması gerekeni siz yaptınız. Sizin bu eyleme katılmanızdan itibaren çocukları dağa götüremiyorlar ve çocukları kaçıramıyorlar. Siz aslında kendi çocuklarınız için değil, bundan sonra dağa kaçırılan çocuklarımız için bir güvencesiniz" dedi.



"Annelerimizin direnişi tarihi bir direniştir"



Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Arslan, direnişin 108'inci gününde mücadelelerine destek sunmak amacıyla aileleri ziyaret ettiklerini söyledi. BM sözleşmelerine göre 14-15 yaşındaki çocukların dağa kaçırılmasının, savaşçı yapılmasının insanlık suçu olduğunu belirten Arslan, "Annelerimizin oturma eylemi ve direnişi bizim açısında tarihi bir direniştir. Çocukların dağa kaçırılmadığı, onların bir şekilde ölümle burun buruna gelmediği, okullarına devam ettiği, sosyal hayatın içinde yer aldığı bir yapıyı arzu ediyoruz ve bekliyoruz. Biz ne dersek diyelim, biz neyi anlatırsak anlatalım evladını genç yaşta ve 14-15 yalında dağa kaçırılanların o ailelere yaşattıkları acıları biz ne kadar istersek onu yapamayız ve acılarını dindiremeyiz" diye konuştu.



"Çocuklar annelerine teslim edilsin"



HDP'yi kast ederek açıklamalarına devam eden Arslan, "Bu siyasi hareket, kendilerini Kürtlerin temsilcisi gören ama Kürt çocuklarını dağa kaldırıp öldürten ve onların analarını ağlatan bu örgütün ve onun arkasındaki siyasal yapının bunu görerek buna karşı gereken duyarlılığı gösterip çocuklarını annelerine teslim etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ile beraberindekiler, açıklama ve ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA