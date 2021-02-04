Hak-İş'ten Esenyurt'ta bazı spor salonlarının kaymakamlığa devrine ilişkin açıklama
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Hak-İş'ten Esenyurt'ta bazı spor salonlarının kaymakamlığa devrine ilişkin açıklama

04.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:01
Hak-İş'ten Esenyurt'ta bazı spor salonlarının kaymakamlığa devrine ilişkin açıklama

Hak-İş, Esenyurt'taki bazı spor salonlarının kaymakamlığa devredilmesiyle salonda görev yapan 150 personelin işini kaybedebileceğini bildirdi.

Hak-İş, Esenyurt'taki bazı spor salonlarının kaymakamlığa devredilmesiyle salonda görev yapan 150 personelin işini kaybedebileceğini bildirdi.

Hak-İş üyeleri, Esenyurt'taki bazı spor salonlarının kaymakamlığa devrine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bazı işçilerin katıldığı, Esenyurt Belediyesi önündeki basın açıklamasında Hak-İş İstanbul Şişli 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, Esenyurt Belediyesine ait 11 spor salonun Esenyurt Kaymakamlığı tarafından devrinin istendiğini, bu durumda salonlarda görev yapan 150 personelin işsiz kalmasının söz konusu olacağını belirtti.

Bu salonlarda okullara, spor kulüplerine ve Esenyurt halkına ücretsiz olarak hizmet verildiğini ifade eden Canpolat, "Söz konusu spor salonlarının devrinin durdurulmasını, üyelerimizin tehlikesiyle baş başa bırakılmamasını, bu güne kadar olduğu gibi spor hizmetlerinin yürütülerek emekçi kardeşlerimizin işlerine ve görevlerine devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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